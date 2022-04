Elisabetta Gregoraci per la prima volta va oltre, un risveglio che sorprende tutti

Questa volta Elisabetta Gregoraci ha davvero sorpreso tutti, si è mostrata in topless, certo lasciando che il braccio coprisse quasi tutto ma lo scatto resta ugualmente diverso da tutti gli altri. E’ la prima volta che Elisabetta Gregoraci si lascia andare a una sensualità che è quasi al limite e la scelta lascia senza parole chi la segue da sempre. Senza parole per la sua bellezza ma anche per la scelta. I suoi follower sono da sempre abituati alla sua sensualità discreta, alle foto che evidenziano la sua bellezza, anche solo con un dettaglio. Invece, la showgirl argentina osa, questa volta toglie la maglietta ma indossa i jeans, un capello e lascia che i capelli creino la cornice perfetta. Resta un vedo non vedo ma è ugualmente evidente la sua voglia di andare un po’ oltre, giusto un pizzico spregiudicata, niente di sconvolgente ma Elisabetta Gregoraci è più ammaliante che mai.

Elisabetta Gregoraci in topless sui social

Ieri sera ha dato la buonanotte in accappatoio, questa mattina il risveglio, anche se praticamente a ora di pranzo, è inedito. La sua posa è inedita, davvero la Gregoraci non ha mai osato così tanto, sempre pronta a non mostrare tanto.

Il successo è garantito, l’eleganza resta e tutti apprezzano la foto. La prima a sostenerla è Marzia, sua sorella: “Stupenda Sister”. Per tutti è pazzesca, un vero spettacolo, la perfezione. L’ex moglie di Flavio Briatore ha la capacità di mostrare la sua eleganza anche con uno scatto che facilmente può scadere in altro. Per lei è invece semplice ricevere complimenti. Cosa dirà suo figlio Nathan che sembra sia un bel po’ geloso della sua mamma? E cosa dirà Briatore che nonostante la separazione sembra continui anche lui ad essere un po’ geloso della madre di suo figlio? In ogni caso è bellissima Ely.