Belen gioca con i figli ed è l’immagine della felicità

E’ bastato un giorno di assenza dai social per Belen per fare immaginare che magari fosse accaduto qualcosa con Stefano De Martino e invece la Rodriguez è tornata ed è con i suoi figli, felice. Stefano De Martino è impegnato nella sua meravigliosa Napoli, mostra il mare, le barche, il caffè, di Belen non parla e ha spiegato che lo fa per tutelare la sua famiglia, lei e Santiago. E’ incredibile, non hanno ancora raccontato del loro ritorno ma basta una breve assenza dai social che scatta il gossip sulla crisi tra Stefano e Belen. Questa mattina la showgirl argentina era impegnata in palestra, poi dopo pranzo si è dedicata ai suoi bambini.

Belen felice con Luna e Santiago

Distesa a terra sul tappeto tutto colorato Belen ascolta le musichette di un giochino della sua bimba. Belen è al centro, Santiago e Luna sono i suoi angioletti. Il primogenito ha 9 anni è ormai grande per quei giocattoli che mostrano luci, suoni e versi ma adora la sua sorellina e resta volentieri disteso a terra; ride di gusto Santi e la piccola Luna Marì lo imita, anche lei si muove con il suono che la stimola fino a battere le mani.

Sono le immagini più belle che la showgirl e conduttrice condivide sempre più spesso con i follower. Non può parlare di Stefano, non può mostrare molto della loro storia d’amore, lui non vuole, ma tutto il resto lo fa vedere. E’ felice e le sue stories lo dimostrano.

A Verissimo ha confessato che per la prima volta ha capito di avere fatto qualche sciocchezza di troppo, che se tornasse indietro nel tempo magari agirebbe diversamente, forse con meno impulsività. C’è tanto dolore nel suo passato con Stefano, si sono fatti molto male a vicenda ma l’amore alla fine ha vinto.