Silvia Toffanin chiede a Stefano di Belen che spiega perché evita di parlarne

“Scrivono di un riavvicinamento e solo tu ci puoi dire la verità” è Silvia Toffanin che attende la fine dell’intervista a Stefano De Martino per fargli il domandone su Belen. Silvia sorride e si giustifica dicendo al suo ospite che è una domanda che fa per il pubblico, per i fan di Stefano e Belen. Il conduttore finge di essere sorpreso, scherza rispondendo che è vero, che conosce Belen, poi sorride ancora. “Ti rispondo sinceramente non perché voglio fare il mistero di nulla” e già questa risposta potrebbe bastare a tutti ma non a quelli che vorrebbero una dichiarazione d’amore. “E’ che ho una sana abitudine da un po’ di anni a non parlare di queste cose” e poi Stefano De Martino spiega il perché del suo silenzio sul legame con la madre di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino avrebbe voluto non si sapesse di lui e Belen di nuovo insieme

“Per tutelare i miei affetti e soprattutto mio figlio che ha 9 anni conviene non aggiungere altro rispetto a quello che scrivono e siccome si scrive già tanto io glisserei e andrei avanti ma semplicemente perché non credo sia salutare alimentare questo tipo di notizie quindi – e chiude con una sua domanda a Silvia Toffanin – Se ne faranno una ragione?”.

“Tutti sognano il lieto fine, quel che sarà sarà, giusto?” insiste la conduttrice di Verissimo. Un altro sorrido e Stefano risponde: “Sottoscrivo”. E’ chiaro che non avrebbe voluto che il suo ennesimo ritorno con Belen arrivasse agli altri, perché sa bene quanto ha sofferto suo figlio, soprattutto dopo la seconda separazione. Di certo però è stata anche Belen a lanciare vari messaggi, a lasciare indizi sui social, a mostrare parte della sua felicità dopo l’addio ad Antonino Spinalbese.

I paparazzi li hanno già beccai più volte insieme ma Stefano De Martino non ne parla, quello che desidera mantenere segreto lo lascia nella sua mente.