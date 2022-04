Il desiderio di Stefano De Martino di avere un altro figlio dopo Santiago

Dopo Belen a Verissimo è la volta di Stefano De Martino che in realtà partecipa in collegamento dallo studio di Amici, come hanno già fatto i suoi colleghi di talent. Stefano si racconta come figlio e come padre e risponde alla domanda se vorrebbe un altro figlio. Tutti sanno che Stefano e Belen stanno insieme ma si evitano le domande dirette, loro vogliono quel minimo di privacy per tutelare la loro storia come non hanno mai fatto prima. “Sono peggiorato molto caratterialmente qualcuno dice che sono migliorato dal punto di vista estetico forse sono meno tamarro per come mi vesto” racconta Stefano De Martino a Verissimo aggiungendo con il suo incantevole sorriso: “Succede che con gli anni ti addolcisci”.

A Verissimo Stefano De Martino

“Adesso so quanto è impegnativo quindi mi piacerebbe ma lo farei con molta più cautela” Stefano pensa ad un altro figlio, sorride ma aggiunge che sarebbe molto più responsabile perché sa quanto è grande come cosa. Si è sempre immaginato padre di più figli ma adesso ci pensa bene. Il desiderio c’è, non parla del suo legame con Belen ma è ovvio che il grande amore è tornato e che solo lei potrebbe essere la madre di un suo secondo figlio.

All’età di suo figlio Santiago frequentava già la scuola di danza e da padre pensa che è stato un figlio gestibile proprio perché aveva una passione da seguire e i suoi genitori erano per questo più sereni. E’ poi andato via di casa presto e negli anni ha capito che ai figli è meglio spiegare tutto piuttosto che nascondere le cose. Anche a suo figlio Santiago spiega il bene e il male, vuole che si scontri con il bello e il brutto della vita ma con lui sempre accanto che gli dà gli strumenti giusti.

“Io faccio tutto con mio figlio, soprattutto le cose fisiche. Somiglia sempre di più a me e questa cosa mi piace, prima non la vedevo tanto mentre adesso sì”.

Oggi sa che ha un dialogo e un rapporto più intimo con suo figlio rispetto a come era per lui con il padre, anche questo è importante per crescere insieme. Racconta del successo, di come lo spiega a suo figlio, gli racconta che il papà fa un lavoro che lo diverte e che in Italia lo conoscono ma che basta andare all’estero ed essere uno sconosciuto. Rispetta il lavoro di tutti, anche dei paparazzi, dei giornalisti che all’inizio non sopportava molto, oggi va bene così.