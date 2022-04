Stefano De Martino svela che la festa di compleanno di Santiago è a casa di Belen

Tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez è sempre lei la più social ed è la showgirl che oggi ha riempito le sue stories mostrando la festa di compleanno di Santiago. Il figlio di Belen e Stefano quest’anno avrà una sola festa, con mamma e papà insieme. Negli anni precedenti Stefano De Martino organizzava una festa a casa sua e Belen un altro party, sempre con tanti amici. Per i 9 anni del piccolo tutto è perfetto e dopo il divertimento tra arrampicate, salti e tappeti elastici tutti si sono trasferiti a casa di Belen per la festa, per la torta, per gli auguri, per continuare a divertirsi tutti insieme. E’ Stefano a svelare che è a casa di sua moglie che hanno organizzato tutto.

La festa di compleanno di Santiago a casa con tanti amici, mamma e papà

In molti attendevano gli auguri di Stefano al figlio, sicuri che la coppia fosse insieme, orgogliosa di vedere il figlio felice e sereno con i suoi amici, protagonista della sua giornata. Stefano si è fatto attendere sui social ma quando è arrivato ha mostrato molto, ha mostrato la festa organizzata a casa di Belen. Per la prima volta è lui a dire a tutti che stanno insieme, che stavano condividendo un momento così importante per la loro famiglia.

Era un po’ il segreto di Pulcinella, ma il conduttore preferiva non dire nulla, non confermare il ritorno con la donna che ama da più di 10 anni. Ha più volte mentito rispondendo che non avrebbe avuto alcun problema nel dire che era tornato con sua moglie. Questa volta sarà per sempre, questa volta sembra ci sarà anche il secondo matrimonio, questa vola non sbaglieranno più. E’ il regalo più bello per il loro bambino che, come confidato da Belen, l’ultima volta ha sofferto molto.