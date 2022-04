Federica Panicucci ricorda il padre, oggi è un giorno importante

Non c’è giorno che Federica Panicucci non pensi a suo padre, parla sempre di lui, non solo in famiglia, con i figli, ma anche nelle sue interviste. Il dolore è ancora e sempre forte, non ha ancora elaborato il lutto, per la conduttrice è stata una perdita devastante. Oggi è un giorno speciale, oggi è il compleanno del suo papà, Federica Panicucci avrebbe di certo festeggiato con lui il suo compleanno. “Non passa un giorno senza che io non pensi a te. E mi manchi. Tanto. Sempre. Buon compleanno papy, buon compleanno nonno adorato. Sei sempre con noi” sono le parole della Panicucci per il suo papà. Una foto con i nipoti che adoravano il nonno, che parlano sempre di lui. Uno scatto di Federica con suo padre.

Federica Panicucci: “Mio padre stava moltissimo con i miei figli”

In una recente intervista a Verissimo ha raccontato: “Spesso faccio vedere ai miei figli i video del mio papà che ho sul telefono. Loro ricordano tutto di lui. Mio padre stava moltissimo con noi, giocava tanto con i suoi nipoti. Ed è andato via troppo presto”.

Sapeva che non gli restava molto da vivere ma le avevano detto 6 mesi, invece in tre mesi è andato via.“Io lo sogno sempre tantissimo, lo sogno che mi abbraccia, i nostri abbracci sono stati l’ultima cosa prima che lui andasse. E quindi secondo me è per questo che io lo sogno così tanto. Io lo abbracciavo, sapevo che sarebbe andato via” era come se lo volesse tenere con lei, per sempre. Da un lato il fatto di aver vissuto con lui le ultime ore della sua vita è stato un regalo importante. Ci sono persone che non lo possono fare, salutare i loro cari. Ma dall’altro lato, devo distogliere i pensieri, per me quegli attimi sono stati un trauma fortissimo.