Ornella Muti nonna per la quarta volta, questa volta tocca ad Andrea

Un altro nipotino per Ornella Muti, la bellissima attrice sta per diventare nonna per la quarta volta. Primo figlio in arrivo per Andrea Facchinetti, questa volta è l’ultimogenito con la sua compagna Carola che sta per allargare la famiglia di Ornella Muti. Andrea sarà padre per la prima volta a 34 anni ed è stata la sua compagna a fare per prima il dolce annuncio sui social mostrando una bellissima foto con il pancione. A giudicare dalle dimensioni del pancione manca davvero poco al parto. Ornella Muti è ovviamente pazza di gioia, adora la sua famiglia, è innamoratissima dei figli e dei nipoti. Anche Naike Rivelli ha condiviso la stessa foto pubblicata dalla cognata, annunciando che sta per diventare zia per la terza volta. “Un nuovo capitolo della nostra vita” è il commento della futura mamma. Naike ha parlato di un dono immenso mostrando ancora una volta quanto sia unita la sua famiglia.

Ornella Muti a 67 anni sta per avere un altro nipotino

“Zia per la terza volta! Però questa volta sono mio fratello Andrea e Carola farci questo dono immenso!” è il commento di Naike mentre la Muti non ha ancora detto nulla. Più riservata rispetto a sua figlia forse attende il momento della nascita per manifestare la sua gioia.

Ornella Muti è diventata nonna presto, è stata proprio Naike a darle il primo nipote: Akash che ha già 26 anni. Poi sono nati i due bambini di Carolina, la figlia che vorrebbe avere più vicina per aiutarla e coccolarla sempre, dopo la morte del marito.

Con la nascita del figlio di Andrea e Carola la famiglia sarà ancora più bella e allegra, averli tutti nella sua casa di campagna sarà per l’attrice ancora gioia da aggiungere. L’abbiamo vista all’ultimo festival di Sanremo, sempre bellissima, una nonna speciale.