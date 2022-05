Adriana Volpe festeggia la Prima Comunione di sua figlia Gisele

Adriana Volpe pubblica le foto con sua figlia Gisele nel giorno della Prima Comunione. Bellissime ed emozionate madre e figlia in una giornata speciale, importante. Tantissimi gli auguri per la conduttrice e la sua bambina, da Angela Melillo a Pago, Monica Setta, Marcello Cirillo, Alessia Ventura, Manila Nazzaro che mamma di due figli ha ricordato l’emozione unica di quel giorno. Adriana Volpe ha scelto una frase di Madre Teresa di Calcutta per gli auguri più teneri a sua figlia Gisele: “La gioia profonda del cuore è come una calamita che indica il percorso della vita” e lei per la sua bambina ha cercato tutti i modi possibili per vederla serena e felice fino ad arrivare alla gioia del cuore. Tutti conoscono la storia del matrimonio Adriana Volpe, più volte per suo marito è finita al centro del gossip. La conduttrice ha sempre cercato di dire il meno possibile, fino a chiedere di non parlarne perché solo lei conosce la vera situazione della sua famiglia. Ha sempre protetto sua figlia, è questo il suo impegno principale.

Adriana Volpe e Gisele bellissime nel giorno della Prima Comunione

Una principessina moderna e dolcissima la piccola Gisele, che nel suo abitino e con la coroncina di fiori ha posato nei vari scatti con la sua mamma. Sono foto che resteranno per sempre nel cuore ed alcune la Volpe ha voluto mostrarle ai suoi follower regalando un po’ delle emozioni di quel giorno.

Adriana perfetta nel suo tailleur lilla con top bianco, dolcissima mentre abbraccia la sua piccolina. Di recente madre e figlia hanno fatto una bellissima vacanza insieme ma non sono rare le foto che posta con la sua Gisele sui social: ogni momento è dedicato a lei, ogni scelta è per lei. Anche quando concorrente del GF Vip lasciò il gioco lo fece soprattutto per lei, per correre dalla sua bambina in un momento difficile per la famiglia.