Michelle Hunziker e Aurora a cena a casa di Tommaso Zorzi: chi ha cucinato le polpette?

Una bella serata a cena a casa di Tommaso Zorzi e ieri sera è lui che ha cucinato per Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti. E’ Aurora a mostrare nelle storie di Instagram la cena a casa di uno dei suoi amici più cari, un amico che aveva perso e anche grazie al GF Vip ha ritrovato. Ovviamente Michelle e Tommaso hanno condiviso tutto e mostrato ai loro follower un po’ della serata. Chi ha cucinato e cosa hanno mangiato è presto mostrato. A cucinare sembra sia stato davvero Tommaso Zorzi, con gran sorpresa e gioia della Hunziker. Niente di così complicato ma è l’amore che si mette in cucina che conta. Ed ecco che sul tavolo apparecchiato per tre arrivano le polpette.

Le polpette di Tommaso Zorzi in onore di Aurora

Aury adora le polpette, piacciono anche a Michelle Hunziker e per Tommaso la cena è stata semplice. Zucchine come contorno, perché lui sa che le sue due amiche fanno molta attenzione alla dieta durante la settimana, poi formaggio, pane e prosciutto per completare il tutto. Non mancano le salsette per aggiungere un po’ di calorie ma è soprattutto l’atmosfera che ha reso tutto speciale.

Michelle Hunziker chiede ai ragazzi come mai hanno voluto che alla cena ci fosse anche lei. “Ci manchi mamma” è la risposa di Aurora che ha fatto sciogliere la conduttrice. Chissà quante confidenze ieri sera a casa di Zorzi. Il gruppetto si è finalmente ritrovato. Aurora e Tommaso erano molto legati ma durante il covid sembra ci sia stata qualche gelosia di troppo dell’ex gieffino. Tutto si è risolto nel migliore dei modi e per la gioia di tutti e ieri sera la cena deve essere stata davvero perfetta. Dopo l’addio a Tomaso Trussardi sembra che la Hunziker abbia più tempo per se stessa e da dedicare agli altri, anche alla figlia e alle serate semplici.