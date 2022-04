La Pasqua di Michelle Hunziker con le figlie: “Per pensare a ciò che voglio cambiare”

Michelle Hunziker adora la montagna, più del mare, è il suo mondo, ed è lì che ha scelto di passare qualche giorno con le figlie, la sua Pasqua con chi ama. Pasqua 2022 è la prima per Michelle Hunziker senza Tomaso Trussardi e non è certo semplice ma è pronta a godersi la nuova pace, pronta per pensare a ciò che desidera cambiare nella sua vita. Michelle come tutti ha bisogno di fare pulizia nella sua vita, pensare a ciò che va rimosso perché non va bene, a ciò che invece deve rinascere più luminoso. Lo scrive in un post mostrandosi tra la natura, in un gesto di piena di libertà e di rinascita. Tra le storie di Instagram la gita di questa mattina con le sue bambine tra piccoli fiumi e la natura che le fa scorgere cuori ovunque. Le cascate Nardis le regalano emozioni e Michelle Hunziker continua ad insegnare alle sue bambine l’importanza della natura, il valore della libertà.

Michelle Hunziker in montagna con le figlie, la sua prima Pasqua da single

“Giorni di pace, giorni per raccogliersi… per stare con chi ami e pensare a tutto ciò che vuoi cambiare nella tua vita…tutto ciò che va bene così e ciò che deve necessariamente “morire” per rinascere più luminoso, più libero, più forte di prima… auguro a tutti voi, a tutta la mia famiglia e alle persone che amo, una Pasqua libera di cuore” una Pasqua libera di cuore, una Pasqua serena, di vera rinascita, è ciò che la showgirl e conduttrice augura a tutti e a se stessa.

Il gossip continua a correrle dietro per scoprire se con Giovanni Angiolini ci sia davvero una nuova storia d’amore di cui parlare. Entrambi sono rimasti in silenzio, altri hanno detto qualcosa in più ma Michelle adesso ha spazio solo per se stessa e le sue figlie.