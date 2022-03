Di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini racconta un ristoratore di Alghero

Il 18 gennaio Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno ufficializzato il loro addio e il 23 gennaio la showgirl e conduttrice era ad Alghero con Giovanni Angiolini, lo racconta Oggi pubblicando le parole di un noto ristoratore. E’ nel suo bellissimo ristorante che in pieno inverno un giorno ha visto arrivare Michelle Hunziker e Angiolini. Il dottore è un suo cliente, Michelle la vedeva per la prima volta, ma i due non erano soli. Un gruppo di circa dieci persone e nessuna conferma che la Hunziker e Angiolini fossero una coppia. Entrambi continuano a non dire niente, è per questo che molti pensano che siano davvero fidanzati. In parte lo pensa anche il titolare del ristorante di Alghero che ha anche pubblicato le foto scattate con Michelle.

Michelle Hunziker a gennaio ad Alghero con Giovanni Angiolini

Niente di strano né nelle date né nel motivo per cui Michelle era in Sardegna. Non ci sono conferme della nuova storia d’amore ma anche se ci fossero è ovvio che tra la Hunziker e Tomaso Trussardi è finita ben prima del loro annuncio ufficiale.

“Che uno venga in un posto bello come Alghero a me sembra la cosa più normale del mondo, quindi non mi sono fatto domande. È stato Giovanni Angiolini a dirmi che Michelle era lì perché stava valutando l’acquisto di un appartamento nel Calabona’s Promenade. È un condominio di lusso a poca distanza dal mio locale, dove abita il jazzista Paolo Fresu e dove quest’estate c’era anche Ornella Vanoni – sono le parole del ristoratore che riporta Oggi – Non credo che mi abbiano detto la verità. Penso fosse una storia per depistarmi, per non farmi capire cosa bolliva in pentola”.

Ha anche aggiunto cosa hanno mangiato e come si sono comportati tra loro “A tavola non erano seduti vicini, lui però aveva un occhio di riguardo per lei, era molto premuroso e attento. Hanno ordinato pesce alla griglia, bevendo Akenta brut di Santa Maria la palma e Kressia cagnulari. Arrivati al dessert Giovanni ha insistito con Michelle perché provasse la seada alla griglia con il miele, un dolce tipico sardo, che lei ha gradito molto”. Niente di strano ma se è amore speriamo siano felici.