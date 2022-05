Giulia Pauselli presto mamma lascia Amici ma il suo grazie a Maria è immenso e pieno d’amore

“Oggi ho sgomberato il mio camerino da 5 meravigliosi anni…” inizia con queste parole il post che poche ore fa Giulia Pauselli, ballerina professionista di Amici, ha postato sui social. Giulia nella scuola di Maria de Filippi si è formata. E’ stata una delle concorrenti del talent e poi, dopo aver lavorato anche all’estero, ottenendo diversi riconoscimenti, è tornata in Italia e ha ricominciato in quella che era la sua casa. Forse quello ad Amici è un arrivederci, non un addio. Per Giulia, che presto diventerà mamma, arriva il momento di salutare tutti, anche perchè l’edizione 21 di Amici si concluderà domenica. Ed è tempo quindi, di preparare le cose per iniziare una nuova avventura, favolosa.

Giulia Pauselli presto mamma lascia per ora Amici



“Non più body,scalda muscoli,punte,tacchi e costumi di scena…non più tappetini e attrezzi per allenarmi in quella che ho sempre definito la “mia tana”. Il mio rifugio a lavoro, quel luogo in cui tutto il mio universo ruotava fino a 6 mesi fa. Sono felice e nostalgica allo stesso tempo, ho dedicato questi anni al mio lavoro e alla realizzazione di esso sempre più convinta di aver trovato il mio posto “nel mondo” ha scritto la ballerina.

Ma nel futuro l’aspetta un’altra meravigliosa avventura: “Adesso per un po’ il mio universo girerà su tutt’altro satellite senza dimenticare però che una parte di me sarà sempre qui e riconoscente per questi anni fatti di sacrifici e tanto amore per questo programma.“

Il grazie di Giulia a Maria de Filippi: “Non smetterò mai di essere grata per avermi fatto vivere la gravidanza, da donna e ballerina, senza avermi fatto pesare questa condizione ma anzi sostenendomi nelle scelte man mano che il mio corpo e le esigenze cambiavano.” E poi ha concluso: “Mi mancherà tutto di questo posto,anche le difficoltà ed i giorni più pesanti sicura che forse un giorno tornerò più forte di prima che la mia nuova vita da mamma potrà darmi una carica ed una risposta diversa a qualsiasi complessità troverò nella vita e sul posto di lavoro. Immensamente grata , Grazie Amici, Grazie Maria.”