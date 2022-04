Marcello Sacchetta è così emozionato all’idea di diventare papà, così felice di vedere la sua Giulia con il pancione. Per la Pauselli non è stato semplice accettare di diventare mamma, sapere che era incinta mentre pensava che un figlio sarebbe arrivato più in là nel tempo. Oggi sono entrambi felici, volano più che camminare e Marcello Sacchetta è tenerissimo con la sua dedica alla compagna. Nella foto postata dal ballerino il pancione di Giulia Pauselli è ben evidente mentre durante il serale di Amici la giaccia nasconde ancora benissimo le sue forme. Giulia continua a lavorare, era il suo desiderio quello di non fermarsi con la scuola di Maria De Filippi.

La dedica di Marcello Sacchetta a Giulia Pauselli

“Ma ti rendi conto che aspettiamo un bambino? Ma la vita quant’è bella? Cioè, ti guardo e mi esplode il cuore! Quando torni a casa dal lavoro faccio branco con Giotto e Marlù nel festeggiarti come se non ci vedessimo chissà da quanto” scrive il ballerino. “Come sei bella amore mio.. come sta mio figlio oggi? Che avete fatto? Si muove? Fammi sentire! Non vedo l’ora di conoscerti piccolo mio.. Vi amo” un insieme di frasi, domande, emozioni, che fanno capire benissimo il suo stato d’animo, la sua felicità per la famiglia che sta creando con Giulia.

Stefano de Martino, Elena D’Amario, Francesca Tocca, partecipano immediatamente a questa emozione. La Pauselli non ha voluto svelare a che mese di gravidanza è già arrivata, pensa che se lo dicesse non capirebbero la sua voglia di lavorare fino a quando riuscirà a farlo. La sua paura è perdere ciò che ha costruito con sacrificio in questi anni ma sa anche che deve proteggere il suo piccolino.

Giulia e Marcello si sono conosciuti nel 2013, stanno insieme da anni, attendono un maschietto, arrivato inatteso stravolgendo tutto e rendendo il loro amore ancora più forte.