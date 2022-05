Elga Enardu lascia la clinica con il seno nuovo

Un bel ritocco per Elga Enardu che è da poco uscita dalla clinica di Cagliari soddisfatta del suo seno nuovo. La sorella di Serena Enardu ha spiegato i motivi per cui ha voluto sottoporsi all’intervento di chirurgia estetica, perché molte le chiedevano il perché visto il suo già bel seno. 45 anni e il desiderio di vedere il suo seno bello come prima, Elga Enardu sui social ha spiegato che il suo seno era diventato asimmetrico e questo le causava disagio, ma anche il tono e la forma erano cambiate, questo non le permetteva di indossare tutti gli abiti che voleva. E’ la posizione areolare che rendeva le mammelle diverse ma la Enardu ha anche rimosso la pelle in eccesso, ha messo due piccole protesi e riempito il solco superiore.

Elga Enardu soddisfatta del suo seno rifatto

Nessuna crema, nessun esercizio fisico, niente le poteva restituire il seno di prima, così l’ex volto di Uomini e Donne non ha avuto dubbi e si è affidata al medico che l’ha operata.

“Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche” ha spiegato sui social.

“Un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore – ha aggiunto – La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì”.

Il seno le creava una leggera sensazione di disagio, ha confessato sincera Elga: “Mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento”.

Adesso è già a casa, un po’ di riposo e per la prova costume avrà il seno che desiderava, sostenuta come sempre dalla sorella e dal marito, Diego Daddi.