Elga Enardu dopo l’operazione col naso rifatto spiega tutto a chi la critica (Foto)

Una pioggia di critiche sui social per Elga Enardu che ha rifatto il naso in piena pandemia e che soprattutto ha mostrato il video mentre il chirurgo le spiega come è andata l’operazione (foto). Mentre gli ospedali sono pieni di persone che lottano contro il covid per molti Elga Enardu non avrebbe dovuto sottoporsi a un intervento di rinoplastica. E’ vero l’ex tronista di Uomini e Donne ha dato una sistematina al suo nasino rendendolo ancora più bello ma aveva davvero necessità di intervenire perché non respirava bene. Per qualcuno è una bella scusa, quella che usano in molti, ma lei posta il video in cui il chirurgo le spiega cosa ha dovuto fare durante l’intervento, com’era messo il suo naso all’interno e che adesso può respirare bene. Non ci sembra che Elga avesse un gran bisogno di rifare il naso esteticamente ma già che era in sala operatoria un ritocchino la renderà forse più felice.

ELGA ENARDU GIA’ FUORI DALL’OSPEDALE DOPO L’INTERVENTO AL NASO

Ciò che proprio non è andata giù ad alcuni follower è la scelta di fare l’intervento al naso proprio in questo periodo. E’ un periodo che però dura da un anno e sembra che Elga avesse già rimandato più volte. Subito dopo il risveglio ha ringraziato tutti per il sostengo, poco dopo ha voluto spiegare le vere ragioni dell’operazione ma senza nascondere il ritocchino estetico.