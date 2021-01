Elga Enardu in ospedale dopo un malore, come sta l’ex tronista? (Foto)

Non è iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno per Elga Enardu che dopo un malore è stata ricoverato in ospedale (foto). La sorella di Serena Enardu è già a casa, è stata proprio la sua gemella a correre da lei appena le hanno detto delle dimissioni. L’ex tronista di Uomini e Donne sta bene ma sui social ha confidato che il 2021 l’ha già messa a dura prova. Segno che ha avuto un bel po’ di paura, ma ha aggiunto che è una guerriera e che niente abbatte lei e sua sorella. Un momento di difficoltà per Elga Enardu che per fortuna sembra sia già passato. In ospedale l’hanno sottoposta a varie analisi e lei poche ore fa era già in forma felice di poter tornare già a casa. La bella sarda ieri nel giorno dell’Epifania si è sentita male, un malore che l’ha costretta al Policlinico Universitario Duilio Casula di Cagliari.

ELGA ENARDU IN OSPEDALE SPIEGA COSA E’ ACCADUTO

Non ha molto da dire la Enardu, spiega cosa le hanno fatto durante il breve ricovero: “Ho fatto tutta una serie di analisi, compresa la tac e varie ecografie, analisi del sangue”. L’ipotesi era un attacco di appendicite ma dopo poco l’hanno dimessa. La Enardu ha così potuto riabbracciare la sorella gemella e il marito.