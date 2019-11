Elga Enardu e Diego Daddì pronti per il Natale: con albero e addobbi la loro casa incanta (FOTO)

L’arrivo anche un po’ improvviso del maltempo e del freddo, soprattutto in alcune parti di Italia, sembra aver contagiato molte persone, gente comune e VIP a prendere scatoloni e addobbi vari per iniziare a pensare al Natale. Del resto siamo ormai a metà novembre e ci sono molte persone che, sentendo l’atmosfera del Natale che incombe, hanno deciso di addobbare la loro casa. Tra queste anche Elga Enardu. Ieri vi avevamo parlato dell’albero di Natale di Michelle Hunziker, una delle prime vip ad addobbare la casa per le feste, oggi invece vi mostriamo la casa dell’ex tronista di Uomini e Donne, oggi felicissima e innamorata più che mai del suo Diego Daddì.

Le immagini del suo albero di Natale, e degli addobbi scelti per tutta la casa, sono state accompagnate anche da un dolcissimo messaggio che Elga Enardu ha voluto condividere con tutte le persone che la seguono con affetto.

ELGA ENARDU MOSTRA IL SUO BELLISSIMO ALBERO DI NATALE: LA CASA E’ PRONTA PER LE FESTE

Ed ecco come ha comunicato a tutte le persone che da anni la seguono con affetto la felicità nel fare il suo albero:

Verificato

Io ho già iniziato, tanti hanno apprezzato e sono stati contaminati dal mio entusiasmo Natalizio . L’ addobbo realizzato da @ec_creations_srl non solo ha reso la mia casa magica ma ha creato un’ atmosfera unica e speciale , io e @diegodaddi stamattina quando siamo scesi in soggiorno ci siamo emozionati come due bambini , il Natale infonde nel cuore di chi ama le tradizioni uno spirito di gioia profondo ♥️ non curatevi di quando faccio io L’ albero , fatelo anche voi quando volete ma siate buoni non giudicate sempre , vi svilisce , cercate di avere sentimenti belli , giudicare va bene ma quando le mie azioni vi ledono , il mio addobbo che male fa? Applicatevi con disappunto su cose importanti , è un consiglio credetemi fa bene al vostro cuore , il mio è già pieno di gioia 🎄♥️ #vivielasciavivere #natale2019 #gioia #atmosfera #solocosebelle #nosponsor

Che ne pensate dell’albero di Natale di Elga?