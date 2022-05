L’addio al nubilato di Beatrice Valli imparando a fare orecchiette, focaccia e pizzica

Un addio al nubilato perfetto organizzato da Beatrice Valli per le amiche e le sorelle. Un addio al nubilato in Puglia anche per l’ex volto di Uomini e Donne. Tutte pazze della Puglia, anche Federica Pellegrini l’ha scelta per la sua ultima vacanza da single con le amiche. Beatrice Valli ovviamente sui social mostra tutto e di certo il suo addio al nubilato con le amiche è ricco di tante cose da fare, da imparare. Ha iniziato inviando a tutte le sue ospiti un cappello, tutte o quasi tutte pronte per partire e godersi un fine settimana sotto il sole. Clima perfetto con tanto sole, la sposa e le altre torneranno a casa abbronzate ma anche capaci di preparare le orecchiette, la golosa focaccia pugliese e tanto altro.

Beatrice Valli balla la pizzica e regala anche lezione di pilates

Tantissimi i regali per le amiche che ha scelto per il suo addio al nubilato in Puglia, non solo lezioni di cucina ma anche di pizzica e pilates. Non c’è tempo per annoiarsi e se la Valli posa con il costume bianco e il velo brindando a se stessa, il 29 maggio sta per arrivare e Marco Fantini è a casa con i bambini. Venerdì hanno festeggiato il secondo compleanno di Azzurra, il tempo di chiudere la valigia e Beatrice è partita con le amiche più care.

Una fuga in Puglia nella lussuosa masseria Borgo Ritella. In piscina per lei c’era un enorme anello gonfiabile, nella sua camera tanti palloncini e fiori rosa. Colazioni, pranzi e cene a base di pietanze tipiche pugliesi e tante risate con la danza popolare, la pizzica.

Grande assente la sorella più piccola, Ludovica Valli. Nessun litigio tra le due, semplicemente è rimasta bloccata a casa perché la figlia, la piccola Anastasia, ha la febbre. La vacanza continua in attesa del matrimonio che sarà celebrato a Capri.