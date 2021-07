Beatrice Valli al mare non nasconde le smagliature e consiglia la crema solare

Beatrice Valli è molto amata dai suoi follower e dalle sue follower perchè cerca di mostrarsi il più possibile al naturale, senza usare troppi filtri e mostrarsi per quella che non è. Lo ha fatto anche di recente, dopo il parto, mostrando le difficoltà che una donna incontra dopo la terza gravidanza, a sentirsi di nuovo bene con il suo fisico. E ha lanciato diversi messaggi positivi, ricordando che non necessariamente bisogna essere magri come uno spillo per sentirsi belle o in forma. Ogni donna ha le sue peculiarità e Beatrice si fa messaggera di tutto questo anche in estate, mostrandosi al mare con le smagliature che tutte le donne odiano ma che purtroppo, spesso si hanno, e contro di esse poco si può fare!

In questi giorni Bea è al mare insieme alla sua famiglia e anche quest’anno ha deciso di parlare in modo schietto e sincero a chi la segue, mostrandosi con pregi e difetti, smagliature comprese.

Beatrice Valli al mare: una bellezza al naturale

Indossando un bellissimo costume bianco, di tendenza, la Valli ha anche dispensato consigli sulla crema solare, che spesso dimentichiamo di mettere, soprattutto quando pensiamo di essere già abbronzati:

Come lo dico ai miei bimbi lo dico anche a voi! Mettetevi la crema!😜 Mamma Bea infatti sia al mare, in montagna o in città non dimentica mai di portare con sè i solari 🌞💛I miei must have sono la crema solare viso e zone sensibili 50+ e il solare bifasico 30+ perfetti per proteggere il mio visi, particolarmente sensibile e tendente alle macchie e per stimolare la produzione di melanina del corpo!E ragazzi mi raccomando ci si scotta anche dal ginocchio in giú😜 l’ho provato sulla mia pelle🤣

E voi che ne pensate del modo di essere e di fare di Beatrice, vi piace questa influencer?