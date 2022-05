I 50 anni di Laura Freddi: “E’ il compleanno più bello”

Laura Freddi oggi compie 50 anni, nessuna paura per l’età, anzi per la bellissima festeggiata questo è il suo compleanno più bello. Ha soffiato le candeline sulla fragolata aiutata dalla sua meravigliosa bambina, la piccola Ginevra, ha ricevuto gli auguri dei fan che la seguono da sempre ma da un po’ Laura Freddi ha anche capito che il pubblico che la segue in tv continua ad ammirarla. Non solo non l’hanno dimenticata ma molti vorrebbero rivederla opinionista del GF Vip o magari conduttrice in un programma tutto suo. Bella, semplice, artista, spontanea e 50enne come poche. Il suo successo è iniziato alla fine degli anni ’80 quando dopo il diploma in ragioneria ha vinto il concorso internazionale Teen Agers di Cavalese per poi prendere pare nel film Ottobre rosa all’Arbat con la regia di Adolfo Lippi.



Laura Freddi emozionata per il regalo di sua figlia

Fiori e chissà quanti regali riceverà oggi Laura Freddi ma il più bello e il più importante è di sua figlia. Ginevra ha disegnato per la sua mamma un fiore tutto colorato, un cuore rosso e gli auguri per lei che è la più bella tra tutti i fiori. Emozionata la Freddi ha mostrato la sua piccolina con il disegno tra le mani.

Le ha cambiato la vita, è il pezzettino che le mancava perché anche se una donna può ovviamente realizzarsi anche senza essere madre per Laura Freddi è stato un vero regalo e adesso se lo gode tutto. “E’ come vedere un film in bianco e nero che diventa poi a colori. Ho deciso di rallentare un po’ con gli impegni professionali, proprio per godermi mia figlia giorno dopo giorno” è una delle sue dichiarazioni che potrebbe ripetere ogni giorno.

Ringrazia tutti mentre le fanno gli auguri, gli amici di sempre e quelli nuovi, le colleghe come Miriana Trevisan, Roberta Capua e Cristina Quaranta; i genitori, forse manca il compagno. Auguri Laura!