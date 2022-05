Caterina Balivo cucina per il compleanno di suo figlio Guido Alberto

Oggi è il compleanno di Guido Alberto, il figlio di Caterina Balivo e Guidio Maria Brera. Il primogenito della coppia compie 10 anni e la sua mamma per l’occasione ha voluto cucinare per tutta la famiglia. Tutti nella villa in Toscana per il compleanno di G.A., sono arrivate le sorelle di Caterina Balivo: Francesca e Sarah, ci sono gli amici, grandi e piccoli, e ovviamente c’è da preparare il pranzo e non solo. La Balivo che non è mai stata bravissima in cucina, si cimenta in uno dei piatti che potrebbe diventare il suo cavallo di battaglia: gli spaghetti alla Nerano, la pasta con le zucchine. Le zucchine sono di stagione, Caterina le taglia tutte a rondelle ma poi ha paura, teme di non ricordare tutti i passaggi della ricetta e chiede aiuto all’amica di Cucino per amore, a Fiorella

Caterina Balivo festeggia il compleanno del figlio con la famiglia al gran completo

“Non posso fare una brutta figura al compleanno dei 10 anni di mio figlio” così Fiorella arriva in aiuto di Caterina e in un attimo le manda la ricetta. Ed ecco il primo piatto pronto, la pasta alla Nerano. Orgogliosa la conduttrice mostra il risultato ma quando serve tutto ai suoi invitati le sembra che non sia poi così buona. La voce del marito fa notare che ci sono anche dei ravioli.

Arriva il momento della torta per il festeggiato, Caterina Balivo è forse più felice del figlio, adora le feste di compleanno, soprattutto quelle dei bambini. Non mancano i regali ma mostra solo i biglietti di auguri. Guido Alberto ha ricevuto in bigliettino di sua sorella Cora, tutto colorato. Ma come ogni anno non fa mancare un messaggio speciale per fare gli auguri a suo figlio. “Mai un regalo senza biglietto mai un compleanno dei miei bambini senza il pippone di mamma”. Auguri Guido Alberto!