Finalmente Caterina Balivo torna in tv con un nuovo programma

Dopo aver lasciato Vieni da me per amore e dopo due anni d’attesa Caterina Balivo torna in tv ma non in Rai. Per la Balivo c’è un nuovo dating show: “Chi vuole sposare mia mamma?”. E’ la conduttrice ad annunciare la bella novità sui social svelando che il suo programma andrà in onda su Tv8. Il momento tanto atteso è arrivato, Caterina Balivo non si è mia fermata, non si è mai allontanata dai social ma anche in tv l’abbiamo vista come giurata de Il cantante mascherato. Adesso c’è una nuova produzione originale, sarà al comando di “Chi vuole sposare mia mamma”. In realtà non si sposerà nessuno, come ha spiegato ai follower.

Caterina Balivo torna in tv

“Da sempre mi chiedete ‘Quando torni in tv?’. E io vi dicevo: ‘quando ci sarà un progetto che mi piace’” inizia così il suo post Caterina Balivo, poi l’annuncio.

“E allora… prossimamente ci vedremo in prima serata con “Chi vuole sposare mia mamma?” su TV8.

Non ci sono matrimoni, eh… ma figlie e figli che vogliono vedere felici le loro mamme” in effetti non c’è nulla di simile in tv. “È un “dating” inedito, proprio per il confronto tra loro. La mamma non dovrà sposare nessuno… ma se anche solo grazie a questo programma inizia una nuova storia d’amore, tutti noi ne saremo contenti, in primis il figlio che l’accompagna!”. Quando le hanno proposto il format ha subito pensato che si sarebbe divertita tantissimo e la sua speranza è che il pubblico faccia lo stesso.

Racconterà ovviamente di famiglie che per varie ragioni non sono più unite, di reazioni diverse dei componenti ma tutti con lo stesso obiettivo, quello di vedere la mamma felice. Il programma per Tv8 è prodotto da Blu Yazmine, alla Balivo il compito di accompagnare figli adulti e mamme single in un viaggio alla ricerca dell’amore, ovviamente con tante emozioni da vivere.

Caterina Balivo è entusiasta, lo è anche Antonella d’Errico, che è executive Vice President Programming di Sky Italia, lo sono i fan, attendiamo di vedere le prime puntate!