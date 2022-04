Caterina Balivo in bikini è meravigliosa senza filtri e tanta normalità

Caterina Balivo ha sempre detto di avere la pancetta ma nessuno le ha mai creduto, in queste ore ha invece pubblicato una serie di storie su Instagram mostrandosi in bikini, adesso tutti le credono. E’ meravigliosa Caterina Balivo in bikini bianco, impegnata sulla spiaggia di Lerici per uno shooting fotografico, un nuovo progetto. Sta lavorando in un posto bellissimo e desidera farlo vedere ai suoi follower, non si preoccupa di apparire al naturale, di mostrare la pancetta e nessuna perfezione, perché quella non esiste. Impossibile non ammirare la conduttrice, non solo perché al mare è bellissima ma perché non desidera solo apparire, soprattutto non vuole apparire finta. Siamo tutti stanchi di doverci paragonare di continuo a modello spesso inesistenti, perché sui social è facilissimo cancellare quelli che tutti pensano siano difetti. Il punto è che pancetta, fianchi larghi, curve un pizzico più morbide, non sono difetti, sono la normalità.

Caterina Balivo ci mette la faccia e la pancetta

Tutti parlano dell’importanza di non fingere, di non usare filtri, di mostrarsi al naturale ma pochi lo fanno davvero. Caterina Balivo con i suoi outfit valorizza il suo corpo, la sua bellezza, questo possiamo imparare a farlo tutte, ma al mare, in bikini, che facciamo?

La prova costume non è semplice per tutte le donne, tante si paragonano ai modelli che di continuo mostrano la perfezione. Come fanno ad apparire perfette subito dopo il parto? Come fanno a non avere un filo di cellulite e la pancia sempre piatta? Per alcune è una gran fortuna ma altre fingono.

Caterina Balivo ci fa sentire tutte più in forma, tutte già quasi pronte per la prova costume, perché se lei ha un pochino di pancetta e un pizzico di forme morbide a noi è concesso anche qualche chilo in più, la cellulite e di respirare. Grazie Caterina!