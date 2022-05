La figlia di Belen e Antonino è già una modella ma solo per i Rodriguez

La figlia di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese è già una modella, ha già partecipato al primo shooting fotografico con la famiglia. Luna Marì però posa solo per il brand di famiglia, per Hinnominate, come ha già fatto suo fratello Santiago. E’ bellissima la piccolina che è coccolata da tutta la famiglia Rodriguez, ma ovviamente anche dalla famiglia del suo papà. Non ha ancora compiuto un anno, festeggerà il suo primo compleanno a luglio, ma la sua mamma l’ha voluta per presentare la prossima collezione estate 2023. Luna Marì incanta, la scelta del colore per tutta la famiglia è perfetta, nonna Veronica Cozzani non potrebbe essere più felice e come sempre è la prima a commentare sui social: “Hermosos!”. Sono i suoi tre figli e la sua adorata nipotina a renderla tanto orgogliosa.

Dopo Santiago anche Luna Marì posa per Hinnominate

Per la linea di abbigliamento della mamma e degli zii la bimba indossa un vestitino verde acqua, come le tute e il resto dell’abbigliamento indossati da Belen, zia Cecilia e zio Jeremias. Un’immagine bellissima della famiglia Rodriguez con la piccolina nata dal legame tra la showgirl e Antonino Spinalbese. Lo scatto che Belen ha scelto di postare dice molto. Di recente Stefano De Martino ha risposto ai curiosi che lui per Luna è come uno zio, è così che si sente perché è la sorellina di suo figlio.

Sui social c’è chi fa notare che al quadretto manca Santiago, ma a qualcuno mancherà sempre qualcosa. I Rodriguez non hanno bisogno di rispondere, Belen ha già fatto posare il primogenito per la precedente collezione, non ha bisogno di mostrare con i suoi figli lo stesso numero di foto, sono i suoi figli.

Tra poco più di un mese Luna festeggerà il suo primo compleanno, molti pensano che ci sarà tutta la famiglia allargata per fare gli auguri alla piccolina, anche il suo papà.