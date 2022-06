La confessione di Romina Power: “LSD nel te del re, finimmo agli arresti domiciliari”

Per l’ultima puntata di Oggi è un altro giorno, Serena Bortone ha accolto nello studio di Rai 1 Romina Power. La mamma di Romina Junior, che fa parte ormai da mesi del cast fisso del programma, ha sempre tantissimo da raccontare. Una vita piena di aneddoti e oggi, nella puntata in diretta il 3 giugno 2022, ha stupito tutti con un fatto che risale a quando lei era ancora molto giovane. La Power ha infatti raccontato una storia incredibile che la vede protagonista insieme a sua madre, grande amica del re Hussein, reale di Giordania: “Era amico di mia madre, ci aveva invitato lì, ci accompagnò a vedere Petra, il suo palazzo nel Mar Morto. Era tutto bellissimo, perfetto. Ogni sera ci faceva vedere una proiezione di un film nel suo teatro privato”. Inizia così il racconto di Romina Power ma nessuno si aspettava che poi la cantante e attrice aggiungesse anche un altro dettaglio che riguarda quel suo viaggio così particolare. L’ex moglie di Al Bano infatti, ha raccontato dell’uso di droghe…

Un racconto che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti.

La confessione di Romina Power a Oggi è un altro giorno

“Non so cosa sia passato nella mente di mia madre quel giorno. Mise LSD nel suo bicchiere del tè. Nel bicchiere del Re e non gli disse niente” racconta la Power quello che per lei è forse un fatto normale visto che lo ha vissuto in prima persona ma che ha lasciato tutti, un po’ sbalorditi. La Bortone ha sottolineato: “LSD potente droga, nel te” mentre Romina Junior cercava di mantenere un certo distacco ascoltando il racconto di sua madre. La Power ha continuato, sorridendo: “Davvero. Successivamente siamo andate sulla spiaggia a vedere le stelle, arrivarono di colpo le guardie armate per accompagnarci dal re. Lo trovammo su un letto enorme, con le guardie attorno. Ci chiesero cosa avevamo messo nel tè del re. Mia madre disse che era LSD. Confiscarono la bottiglietta per analizzare il contenuto, noi eravamo agli arresti domiciliari”.

La Bortone ha ricordato: “Erano altri tempi ma ribadiamo che le droghe fanno male non assumete droghe”.