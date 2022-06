Serena Bortone chiude Oggi è un altro giorno in lacrime: “Abbiamo cercato di illuminare l’Italia”, si torna a settembre

Anche per Serena Bortone è arrivato il momento di salutare il pubblico di Rai 1 che l’ha seguita con affetto in questa nuova edizione del programma. Oggi è un altro giorno, dobbiamo dirlo, ha cambiato pelle nel corso del tempo. Si è adeguato alle esigenze dell’attualità, parlando di pandemia, di virus, e poi purtroppo anche di guerra. Ma ha saputo soprattutto trovare una chiave diversa, per intrattenere il pubblico. Lo ha fatto ovviamente con la grande professionalità di Serena Bortone, che nel corso dei mesi si è sporcata ancor di più le mani, rispetto alla prima stagione. Ha dimostrato di poter essere leggera, profonda, seria, ironica. Ha portato in onda tutti i temi possibili, facendo sorridere ma anche riflettere e informando con quel piglio giornalistico che non ha mai perso, la platea di spettatori davanti alla tv. Un pubblico che ha regalato ottimi ascolti a Oggi è un altro giorno, impossibile battere Canale 5 soprattutto nella fascia in sovrapposizione con Uomini e Donne ma si è fatto il massimo, e i risultati, anche nella stagione 2021-2022 sono arrivati.

Musica, risate, interviste, gli affetti stabili: tutti ingredienti che hanno reso questa edizione di Oggi è un altro giorno gradevole, ben fatta. Anche per questo la padrona di casa non ha potuto non ringraziare tutto il suo pubblico, ma soprattutto la squadra che è stata la suo fianco, perchè, come ha detto nel suo discorso, è l’unione che fa la forza. “La prima capacità di un giornalista o di un creativo è quella di restare uniti” ha detto la conduttrice con la voce piena di emozioni.

L’arrivederci di Serena Bortone al pubblico di Oggi è un altro giorno

La conduttrice di Rai 1 ha ricordato quello che lei e tutta la squadra di Oggi è un altro giorno hanno cercato di fare, augurandosi di aver davvero dato al pubblico, tutto quello che si poteva dare. “Abbiamo cercato un’Italia in cui tutti hanno il diritto di essere se stessi” ha spiegato la conduttrice. “Vi auguro di trovare il vostro posto nel mondo che non è mai solitario perchè la vera libertà è sempre condivisa e solidale, buon vento, ci vediamo a settembre, grazie di tutto” ha concluso quasi in lacrime Serena.