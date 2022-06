Gravidanza complicata per Cristina Chiabotto: ha il diabete gestazionale

Mancano poche settimane al parto per Cristina Chiabotto ma la seconda gravidanza non sta procedendo come la prima. L’ex Miss Italia è tranquilla ma racconta alle follower del diabete gestazionale ma anche che è tutto sotto controllo, che è seguita da più medici e che ha preso solo 9 chili. Stesso peso della prima gravidanza, quando Cristina Chiabotto era incinta di Luce. Anche questa volta ha sempre fame e voglie continue, soprattutto di alici. Ricorda invece che durante la prima dolce attesa aveva voglia di piadina con cotto e formaggio e che una sera ne ha mangiate quattro. Il diabete in gravidanza è un’alterazione della regolazione del glucosio, la diagnosi è fondamentale perché potrebbe portare conseguenze sia al feto che alla mamma. Va tenuto sotto controllo ed è ovviamente ciò che sta facendo Cristina Chiabotto.

Cristina Chiabotto spiega l’importanza dell’alimentazione e del movimento in gravidanza

La prima gravidanza è stata più semplice, è una novità per lei dovere fare i conti con il diabete: “E’ una novità tutta da scoprire e approfondire. Può succedere ma l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia – spiega la Chiabotto su Instagram – Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, diciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguire gli esperti”.

Ha imparato ad ascoltarsi e a capire che esiste un momento per tutto. Ha cercato di conoscersi nella nuova versione di se stessa ma per vivere al meglio il cambiamento del suo corpo ha cercato di allenarsi con le persone giuste e senza esagerare. “E’ un’esperienza bella ma delicata, è molto importante essere seguite bene”.

E’ fortunata, merito del metabolismo e della genetica, ma anche per la seconda bimba è in gran forma, di certo non si lascia andare a tutte le voglie, anche perché questa volta non può davvero farlo. Cerca di seguire tutte le indicazioni della nutrizionista e degli altri medici nel modo migliore ma non riesce sempre a fare tutto in modo perfetto.