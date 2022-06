Cristina Parodi: prova costume a Formentera, ovviamente è sempre in bikini

Dopo la brutta pausa per il covid finalmente si torna tutti in vacanza e tornano anche le foto a Formentera di Cristina Parodi. Per la prima volta in vista dell’estate 2022 per Cristina Paridi non c’è il topless. La giornalista in realtà non si è mai esposta seno al vento senza pensarci ma in genere negli anni è stata opera dei paparazzi beccarla sempre a Formentera mentre distesa prendeva i sole il più libera possibile da segni del costume ma con molta attenzione nel mostrare troppo. A mostrare ci pensavano i fotografi e ogni volta il suo topless dava il via all’estate. La sua forma fisica ha sempre suscitato grandi e complimenti e ancora una volta Cristina Parodi non solo supera la prova costume ma dimostra che anche se non si è giovanissime si può essere bellissime in bikini.

Che fisico Cristina Parodi in bikini

Da tanti anni la sorella di Benedetta Parodi inaugura l’estate a Formentera. Ci andava con suo marito Giorgio Gori ben prima che diventasse meta per moltissimi vip. Anche questa volta ovviamente è in spiaggia con lui ma il dovere lo chiama e dopo pochi giorni di vacanza la saluta e torna a Bergamo. Cristina Parodi non resta sola, arrivano le amiche a farle compagnia.

E’ la rivista Gente a pubblicare le foto della Parodi in bikini poco prima che inizi ufficialmente l’estate 2022. La coppia adora Formentera, così tanto che anche loro hanno acquistato una villa sull’isola, come molti altri personaggi famosi tra cui Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli. La adorano soprattutto prima che arrivino i vacanzieri. Adorano il relax che regala, le passeggiate in riva al mare, la tranquillità.

Cristina Parodi ha scelto un bikini verde crochet. Che è sportiva è evidente. Poi indossa un vestito perfetto che la brezza fa svolazzare e si lascia fotografare.