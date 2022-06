La risposta di Vittorio Garrone quando Antonella Clerici dice che è ingrassata

Vittorio Garrone per Antonella Clerici è il vero amore, il compagno con cui intende invecchiare, l’unico che la rende sicura e che la fa sentire bellissima anche quando sa di essere ingrassata. I chili in più, la cellulite, aggiungiamo anche i problemi della menopausa, perché la Clerici ne parla sempre in tv; ma Vittorio Garrone risponde sempre nel modo giusto. Niente bugie, come fanno molto uomini che negano l’evidenza perché non sanno cosa rispondere. Ad Antonella Clerici piace la risposta del suo compagno quando lei ha un attimo di sconforto perché il suo corpo è cambiato. E’ a La Repubblica che la conduttrice si racconta e come sempre lo fa con la trasparenza che si riconosce in una vera amica.

Antonella Clerici: “Vittorio è un uomo fantastico”

“Vittorio si è dimostrato l’uomo fantastico che è. Quando gli dico: ‘Amore, sono ingrassata, ho la cellulite’, mi risponde: ‘Stai benissimo’”. Antonella è come tutte noi, il suo compagno in poche parole la rende sicura.

Per lui ha cambiato casa, ha cambiato città, ha trasformato la sua vita andando incontro a cose nuove e non si è mai pentita. Oggi rifarebbe tutto, le stesse scelte. “Sono stata lungimirante, era la fine del 2018, poi è arrivato il covid. Il bosco ci ha salvato. Ho capito il valore delle cose, è una scelta che rifarei domattina”.

Sempre sincera ed è anche per questo che piace tanto al pubblico femminile: “Non mi metto in competizione, sono una donna piacente con i suoi difetti. Se sono fuori forma lo dico, il rapporto col pubblico è diretto. Credo che tutta Italia conosca i miei disturbi per la menopausa. E bisognerebbe parlarne di più, non c’è niente da vergognarsi. Le mie spettatrici sono cresciute con me: anche a me cedono parti del corpo che prima stavano su. Mica sono diversa dalle altre”.