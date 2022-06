Antonella Clerici e Vittorio Garrone innamoratissimi a Roma condividono le stesse passioni

Antonella Clerici e Vittorio Garrone stanno insieme da cinque anni, innamorati come il primo giorno se non di più. La rivista Gente dedica alla coppia una serie di foto ed è evidente la loro complicità, la gioia nel condividere le stesse passioni, la dolcezza di entrambi nelle attenzioni che si scambiano. Antonella Clerici e il suo compagno fotografati a Roma, sono arrivati nella capitale per un concorso ippico. I cavalli sono diventati una passione comune e questa ha coinvolto anche la figlia di Antonella Clerici, Maelle. C’è anche con lei con la mamma e con Vittorio. Garrone è diventato un punto di riferimento ovviamente importante per Maelle, il suo papà, Eddy Martens, vive lontano, anche se i rapporti sono ottimi. Non è mai semplice per le famiglie allargate ma la serenità c’è e si vede.

Antonella Clerici e Vittorio Garrone il matrimonio può attendere, le tenerezze no

Gli occhi della coppia non sono sempre puntati verso i cavalli e la corsa equestre. Gente pizzica tutte le coccole che si sono scambiati, dagli assaggi alle coccole. Sugli spalti continuano ad abbracciarsi, a scambiarsi battute e confidenze, parlano fitto fitto per non disturbare. Sono bellissimi insieme. “Io e te guardiamo nella stessa direzione” è solo l’ennesima dichiarazione d’amore di Antonella Clerici scritta di recente al compagno, ma anche Vittorio Garrone non le fa mai mancare dediche, parole d’amore, anche solo con una foto.

Vivono un una tenuta in un bosco in Piemonte, e fino a qualche anno fa per Antonella Clerici questa scelta sarebbe stata una vera follia. Ha invece lasciato Roma e gli amici di sempre, non si è mai pentita della scelta perché da lì è iniziata la sua vera favola. Adesso si gode il meritato riposo, le vacanze estive. Dopo il successo della seconda edizione di E’ sempre mezzogiorno sarà pronta a settembre per la prossima.