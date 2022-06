E’ sempre mezzogiorno: gran festa ieri sera con Antonella Clerici e tutto il cast

Gran festa per Antonella Clerici e tutto il cast di E’ sempre mezzogiorno. Ieri sera hanno festeggiato tutti insieme, si sino ritrovati al Novotel di Milano e l’allegria non è mancata. C’erano tutti al party organizzato per la fine della seconda edizione del programma, dopo una lunga attesa a causa del covid questa volta il party non poteva mancare. Hanno scelto un luogo all’aperto e l’ultima settimana di dirette. Venerdì 3 giugno Antonella Clerici saluterà tutti ma è ovvio l’arrivederci a settembre. La soddisfazione per i risultati raggiunti è immensa, la squadra Rai di Milano ha vinto, Antonella Clerici aveva ragione, E’ sempre mezzogiorno è ciò che serve ai telespettatori che a ora di pranzo sono casa. La leggerezza che Antonella Clerici e tutti gli altri protagonisti hanno portato in tv è quella che vorremmo vedere al posto di tanti altri programmi. Gli ascolti hanno premiato la conduttrice, le sue scelte, la sua squadra e ieri sera alla festa il suo grazie era rivolto a tutto il cast, il suo cast.

E’ sempre mezzogiorno festeggia il risultato della seconda stagione e va in vacanza

Vacanze per tutti, due puntate e poi rivedremo E’ sempre mezzogiorno a settembre. Sui profili social di Antonella Clerici e di tanti altri presenti alla festa è evidente l’allegria, la stessa che va in onda ogni giorno a mezzogiorno su Rai 1.

Dal profilo social di Zia Cri a quello di Daniele Persegani ma ovviamente ci sono anche i nuovi protagonisti come Antonio Paolino. Alfio sempre scatenato, Evelina Flachi che come sempre non fa mancare la sua serenità, il suo sorriso. Ci sono gli Improta, c’è il maestro Andrea Casamento che fa scatenare tutti, anche Antonella Clerici. Canti, balli e ovviamente tanto buon cibo e i dolci più golosi che di certo avrà preparato anche Sal De Riso. Non manca il discorso della conduttrice, il suo immenso grazie al suo cast, una squadra che ha portato al successo un suo progetto, quello di portare un po’ della sua vita in tv e di accogliere il suo pubblico nella sua cucina.