Antonella Clerici e Mara Venier: “Chi mangia insalatina non si gode la vita”

“Io sono ancora qua” ed è sulle note della canzone che ormai è di Mara Venier che la conduttrice di Domenica In abbraccia Antonella Clerici. Un attimo dopo ha già indossato il grembiule personale con la scritta “Zia Mara”. Antonella Ricci sta preparando la sua pasta estiva e mette subito la Venier al lavoro. Lei è bravissima in cucina e ricorda che la Clerici più che altro adora mangiare. Che spettacolo Antonella e Mara Venier insieme nella cucina di E’ sempre mezzogiorno. Entrambe sanno prendersi in giro esaltando pregi e difetti. Mara non ci vede bene e si avvicina all’albero per vedere se davvero hanno messo nel buco gli scoiattoli. Antonella Clerici non sente gli odori ma da ben prima che scoppiasse il covid. Antonella Clerici e la Zia Mara sono una gran coppia e approfittano dei doppi sensi che la cucina offre per dire la loro, per ridere e far divertire. Le ultime puntate sono un po’ come gli ultimi giorni di scuola, tutti un po’ più liberi e indisciplinati. Uno dopo l’altro nello studio di E’ sempre mezzogiorno entrano i belli del programma. Da Fulvio Marino a Gian Piero Fava, Mattia e Mauro Improta, così Mara Venier non ha dubbi, anche per la sua prossima Domenica In vuole la stessa bellezza, bisogna rinnovare un po’ il programma.

Mara Venier l’ospite perfetta per E’ sempre mezzogiorno

E’ l’ospite che si è donata più di tutti, vera, energica e allegra come sempre. Antonella Clerici la conosce da tanti anni, non sono sempre state amiche ma oggi sì. La Venier termina la puntata mangiando le fette di salame, conferma così che lei si gode la vita. Durante la puntata non mancano le battutine verso chi mangia l’insalatina, chi toglie il grasso al prosciutto. Antonella Clerici ha sempre detto che le donne che a cena con il proprio compagno buttano via il grasso del prosciutto vanno lasciate, a meno che lui non faccia lo stesso.

“Chi mangia l’insalatina non si gode la vita” le due conduttrici non hanno dubbi. E sul grasso del prosciutto la Venier è ancora più categorica: “Vuol dire che non ama il s***o”. Con due bionde come loro due in cucina risate assicurate.