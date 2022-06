Michelle Hunziker meravigliosa con i suoi costumi colorati: “C’è qualcosa di sacro nel sale”

Dopo il fine settimana in Sardegna Michelle Hunziker è al mare con le figlie più piccole e mamma Ineke, meravigliosa con i suoi costumi colorati. L’estate 2022 è ricca di colori e per Michelle Hunziker sembra sia quella giusta, dal giallo al rosa intenso e i colori dell’arcobaleno, niente ferma più la showgirl e conduttrice, nemmeno il tempo. Per lei infatti gli anni sembrano non passare mai; ovviamente c’è qualche ritocchino ma anche la cura che ha sempre avuto per il suo corpo. La felicità gioca il suo ruolo, l’amore è tornato nella sua vita e poi ci sono Aurora, Sole, Celeste e mamma Ineke. Come non aggiungere a tanto colore anche la storia con Giovanni Angiolini? Il gossip li insegue, loro non negano e a Cervia Michelle Hunziker apprezza anche il sale e ogni dettaglio delle sue nuove giornate piene di sole.

Michelle Hunziker in bikini e costume intero

Bisogna dare merito a Michelle Hunziker di apparire sempre come una ragazzina. Slip giallo e triangolo arcobaleno si lascia fotografare sulla spiaggia in Emilia Romagna. Indossa il costume intero rosa e presenta i suoi prodotti, creme e cosmetici, anche lei è influencer ma anche imprenditrice, Goovi è il suo marchio.

“Ci deve essere qualcosa di sacro nel sale…lo ritroviamo nelle nostre lacrime e nel mare…

Oggi ho visitato le magiche saline di Cervia e i suoi volontari che le mantengono vive e portano avanti la loro storia! Evviva la Romagna sempre” commenta Michelle Hunziker dopo la visita alle saline di Cervia con le sue bambine.

La rivista Nuovo ha pubblicato le foto del suo fine settimana con Giovanni Angiolini, parte dei loro momenti in barca tra tramonti romantici che fanno sognare, aperitivi e cene a base di pesce. Tutto alla luce del sole mentre si augura di avere un’estate 2022 piena solo di cose belle.