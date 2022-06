Le foto di Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: sono loro la coppia dell’estate

Prima della rivista Nuovo sono stati Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini a confermare che sono la coppia dell’estate. Michelle Hunziker e il medico ex gieffino hanno postato le foto del fine settimana, pochi scatti ma molti simili, per dire che stanno insieme ma senza mostrare altro. A mostrare la loro calda estate 2022 ci pensa Riccardo Signoretti “regalando” alla coppia una un servizio fotografico perfetto. L’estate in realtà non è ancora arrivata ma le vacanze, l’amore, soprattutto le dolci fughe, non possono mancare. Non manca nemmeno il gossip che da mesi pizzica Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. Sono tornati in Sardegna, non si nascondono, segno inequivocabile che la loro storia d’amore è davvero seria, che la separazione da Tomaso Trussardi è superata e che la vita è bella e va vissuta.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, intesa perfetta sullo yacht

Un mare di coccole per Michelle perché Giovanni non la lascia un attimo. A bordo dello yacht si divertono tra tuffi, aperitivi e cene. Cercano di restare distanti da occhi indiscreti ma sanno benissimo che i paparazzi sono ovunque.

Se già prima non c’erano dubbi adesso è davvero ufficiale. Riccardo Signoretti scrive: “La Sardegna non è mai stata così calda per Michelle Hunziker. Archiviata la delusione per la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi, la conduttrice pare rinata grazie a Giovanni Angiolini“.

Lui è originario di Sassari: “Il sexy chirurgo ortopedico è molto legato alla sua terra. Ed è qui che la nuova coppia dell’estate si rifugia ogni volta che può per passare insieme qualche giorno all’insegna dell’intimità”. Ma la Hunziker riesce a dividersi benissimo tra lavoro, amore e ovviamente le figlie. “Sorridenti e appassionati, Michelle e Giovanni si rilassano a bordo di uno yacht fra tuffi in mare, aperitivi a base di bollicine e tartare di tonno fresco e romantici tramonti con vista. Immagini inequivocabili, che mostrano tutta l’intesa che c’è fra il volto di “Striscia la notizia” e l’atletico dottore visto in Tv nel 2015 al GF. Tutte le immagini della loro vacanza a luci… rosa in edicola su NUOVO da giovedì 16 giugno”.