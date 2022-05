Il grazie di Michelle Hunziker ad Eros conclude una giornata perfetta

E’ stata una giornata importante ieri per Michelle Hunziker e il suo grazie ad Eros Ramazzotti lo sottolinea ancora di più, perché dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi nella vita della conduttrice sono arrivate altre passioni. Ieri Michelle Hunziker ha superato l’esame di kyokushinkai, un esame che negli ultimi giorni la preoccupava molto perché è una delle sue nuove passioni. Nella palestra di Bologna il suo maestro le ha stretto la cintura blu alla vita, la conclusione di un primo percorso ma Michelle ha tutta l’intenzione di proseguire. E’ stato Eros ad avergli parlato di questa disciplina, ad averle regalato un nuovo modo per scaricare la tensione, per sentirsi più forte, per andare avanti. E’ stato l’ex marito a presentarle le persone giuste e ieri Michelle Hunziker ha ricevuto un premio che è andato ben oltre le sue aspettative, come spiega nel post pubblicato sui social.

Michelle Hunziker fiera del suo percorso

“Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando incontro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena” inizia così il suo post al termine di una giornata molto fatica, piena di emozioni e con un premio.

“Oggi ho ottenuto due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico Shihan Wakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita”. Poi il grazie al papà di Aurora: “Ringrazio Eros Ramazzotti per avermi fatto conoscere la mia Senpai Simona e Senpai Luigi che mi hanno fatto letteralmente innamorare di questa disciplina. Un cammino appena iniziato che mi darà molte soddisfazioni e legnate come le ho prese oggi”. E’ da tempo che Michelle ed Eros hanno un meraviglioso rapporto ma quando la Hunziker era sposata con Tomaso Trussardi non ha mai parlato dell’ex marito. Oggi c’è un’altra vita da vivere, con nuove passioni e non solo lo sport.

“Vorrei infine ringraziare di cuore la federazione italiana A.I.K.K. Per avermi accolto così calorosamente nella loro famiglia” ha concluso felice.