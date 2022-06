Silvia Toffanin a casa di Antonella Clerici a Portofino, un incontro che conquista

Antonella Clerici non ha molti amici tra i colleghi di lavoro ma si scopre che Silvia Toffanin rientra tra le sue preferite. Vale lo stesso per la Toffanin che non ama la vita mondana. Non era difficile da immaginare la stima tra le due conduttrici avversarie, più volte Antonella Clerici ha espresso il suo pensiero su chi arriva al successo senza gavetta, senza avere studiato, contro chi fa la tv che urla e che non ha molto da dare. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto della loro amicizia, il settimanale di Alfonso Signorini ruba le foto di Antonella Clerici e Silvia Toffanin insieme a Portofino. E’ il racconto di una bella amicizia, è l’incontro che di certo conquista il pubblico di entrambe. Silvia e Antonella hanno concluso la loro stagione televisiva, in attesa della prossima edizione di Verissimo e del programma del mezzogiorno di Rai 1 adesso possono godersi l’estate.

Antonella Clerici e Silvia Toffanin insieme a Portofino

La Clerici e la Toffanin non hanno solo in comune la tv ma anche Portofino. Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi vivono lì con i loro bambini; Vittorio Garrone ha una villa di famiglia ma Antonella adora da sempre quei luoghi, anche se prima trascorreva le sue vacanze estive ad Ansedonia. Ed è la cittadina ligure che le ha fatte incontrare e ha dato la possibilità al settimanale di Alfonso Signorini di non perdere l’occasione di fotografarle insieme.

Prima gli scatti sul terrazzo di casa Garrone, con Antonella Clerici che con la massima semplicità accoglie la sua ospite. Bellissima come sempre Silvia Toffanin ascolta ammirata la conduttrice che di certo avrà qualche consiglio da regalarle. Poi la passeggiata nel giardino, arriva anche Maelle per un saluto. Un incontro davvero piacevole e magari non sarà l’ultimo. Magari il prossimo sarà nella favolosa residenza di Silvia e Piersilvio a Portofino, ma lì sarà difficile che i paparazzi possano scattare foto.