E’ bellissima Cristina Chiabotto nel suo shooting col pancione

“E’ un’esperienza bella ma delicata, è molto importante essere seguite bene” raccontava così appena qualche giorno fa Cristina Chiabotto ai suoi fan spiegando la gravidanza complicata con il diabete gestazionale. Nonostante le difficoltà comunque la Chiabotto ha cercato di tranquillizzare i tanti fan e curiosi e pare che tutto sia tutto sotto controllo. Per la bellissima Cristina questa è la seconda gravidanza e il figlio nascerà davvero a breve visto che ormai è entrata al nono mese. In queste ultime ore abbiamo visto la Chiabotto in tutto il suo splendore con il pancione perché è stata fotografata in uno shooting molto speciale e tenero.

Cristina Chiabotto e lo shooting con il pancione: le fotografie dolcissime con gli spoiler su Instagram

A dare qualche anticipazione di questo shooting è stata proprio la diretta interessata. Tramite le sue storie di Instagram, infatti, Cristina Chiabotto ha deciso di condividere alcuni momenti del servizio fotografico. La si vede con un abito verde e lungo con forme molto particolari che si concentrano proprio sul tenero pancione, magari proprio per mettere in evidenza la gravidanza a pochi giorni dalla nascita. E poi un costume intero, nero ed elegantissimo. La Chiabotto nonostante tutte le varie difficoltà era davvero bellissima e le foto ufficiali ancora non sono venute fuori. Proprio per questo ci aspettiamo pure un risultato straordinario da questo punto di vista.

Gravidanza difficile per Cristina Chiabotto ma nulla la ferma e lei è bellissima

Gli scatti di certo dimostrano anche il fatto che Cristina sta bene altrimenti probabilmente non si sarebbe sottoposta a questo servizio fotografico e soprattutto non lo avrebbe fatto con il suo immancabile sorriso che invece si nota così facilmente. “Può succedere, l’importante è farsi seguire bene ed essere consapevoli di cosa sia. Alimentazione e movimento come in tutto sono la base, diciamo che sto cercando di fare del mio meglio, anche se ogni tanto è difficile fare tutto alla perfezione. Ma è giusto dare importanza e seguire gli esperti” aveva dichiarato. Ed intanto noi già non vediamo l’ora di vedere il piccolo in arrivo…