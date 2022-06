Per Giulia de Lellis seconda volta con il covid: “Le ultime 24 ore peggiori della mia vita”

Giulia De Lellis da qualche ora non si mostrava sui social e la cosa aveva fatto preoccupare i fan che sono sempre a stretto contatto con lei. Giulia saluta sempre i suoi follower, si dedica a loro, regala consigli e condivide alcuni momenti della sua giornata. Molti si erano accorti che però, negli ultimi due giorni, qualcosa non stava andando come sempre. E non si sbagliavano i follower della bella influencer. Un’ora fa infatti Giulia ha spiegato che cosa sta succedendo e purtroppo, non ci sono buone notizie. La De Lellis, ha contratto il Covid per la seconda volta. Dopo quasi un giorno di assenza da Instagram, pochi minuti fa ha rotto il silenzio per comunicare ai suoi fan di non stare bene: è risultata positiva e i sintomi questa volta sarebbero forti, a differenza della sua prima volta, in cui tutto sommato, se l’era cavata abbastanza bene. Ora invece la situazione è più complicata e come sta succedendo a molte persone che vivono in Lombardia, i sintomi di omicron 5, in questa nuova ondata, tornano a farsi sentire.

Giulia de Lellis ha il covid per la seconda volta: sui social spiega come sta

La De Lellis, postando le foto di quello che ha mangiato, dopo 24 ore di completo digiuno per via del malessere, ha scritto di aver passato le 24 ore peggiori della sua vita e ha commentato: “l’ho preso in una forma molto aggressiva”. A gennaio Giulia, si era contagiata la prima volta ma era riuscita a superare tutto in pochi giorni e senza tante conseguenze.

La De Lellis comunque vuole rassicurare i fan che si erano allarmati. “Credo di aver passato le ultime 24 ore peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio” ha scritto. Non possiamo che farle un grande in bocca al lupo.