Fan in ansia per l’assenza di Giulia de Lellis dai social: “Ho il covid”

Dopo ore di assenza dal suo profilo instagram, Giulia de Lellis si è rifatta viva. Erano molto preoccupati i follower della bella influencer che di solito, non sparisce, senza dire nulla, per tante ore dai social. Eppure è successo, al rientro in città dopo le vacanze sulla neve. E tutti i fan hanno pensato che fosse successo qualcosa. Una volta rientrata a Milano, Giulia aveva rassicurato tutti, anche sul fatto che avesse fatto i vari tamponi, visto che aveva incontrato molte persone nel corso delle ultime due settimane. Tamponi tutti negativi ma in ogni caso Giulia aveva limitato il più possibile gli incontri con altre persone, in attesa di fare anche altri tamponi, perchè chi la conosce bene, sa quanto sia ipocondriaca. E alla fine purtroppo, l’ennesimo tampone fatto, ha certificato quello che Giulia de Lellis temeva: anche lei ha contratto il covid 19.

Giulia de Lellis positiva al covid 19: le sue parole sui social

Giulia, in una storia, spiega di aver fatto migliaia di tamponi rapidi, chi l’ha seguita ha avuto modo di vedere che anche in vacanza, la de Lellis, almeno ogni due giorni ne facesse uno. Purtroppo però non è la prima a spiegare che questi tamponi rapidi non sono molto affidabili, soprattutto quando non si hanno sintomi particolari. Rientrata a Milano, Giulia ha fatto anche il tampone molecolare e ha scoperto di essere positiva. “Vi lascio immaginare il mio stato” ha scritto la de Lellis sui social. “Sto cercando di rimanere tranquilla, torno presto” ha concluso l’influencer. Giulia non ha perso, almeno per ora l’ironia e ha poi scherzato sul fatto che si sta per avvicinare il suo compleanno e questo è stato sicuramente un “regalo in anticipo”. Un regalo che certamente non avrebbe mai voluto ricevere.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".