Michelle Hunziker mai così felice in vacanza con le amiche

Michelle Hunziker trova il tempo per tutto e per tutti, in questi giorni è in vacanza con le amiche e si sta divertendo un mondo. Dopo il fine settimana con Giovanni angiolini in Sardegna, i giorni trascorsi a Milano Marittima con mamma Ineke e con le figlie, le piccole Sole e Celeste, adesso tocca alla settimana in Sicilia con le amiche. E’ probabile che Michelle Hunziker tornerà a casa con qualche chilo in più ma felice perché da Mondello alle isole Eolie si sta godendo non solo il buon cibo ma anche tutta la felicità che sta respirando. Michelle Hunziker si lascia andare agli aperitivi, è in vacanza, avrà tempo per smaltire tutto e tornare alla dieta sana e al suo allenamento ma desso non la ferma nessuno.

Michelle Hunziker in Sicilia con le amiche

Sono le stesse amiche con cui è partita per le Maldive poco dopo l’annuncio dell’addio a Tomaso Trussardi, in quel caso c’erano anche le bimbe. Questa volta una barca, sole, bikini, bicchieri per brindare e la voglia di libertà. Sceglie ancora una volta il mare, adora la natura e parla di vulcani e di energia, affascinata dai luoghi che sta visitando.

“Dove ci sono i vulcani, la terra, a mio parere sprigiona un’energia molto potente…mi immergo completamente e sento il suono delle pietre che si spostano in un movimento perpetuo …i punti dove l’acqua si scalda notevolmente mi cullano e mi riportano in uno stato di equilibrio bellissimi… La natura è meravigliosa…” scrive mostrando una foto in topless ma dove non si vede davvero nulla se non la sua bellezza.

Quante risate al largo con le amiche, sembrano adolescenti alle prime vacanze, entusiaste per ogni cosa ma tra una risata e l’altra avranno anche tante cose da confidarsi. Michelle è di nuovo innamorata, continua a credere all’amore che rende felici, sempre.