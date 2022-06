Aurora Ramazzotti sviene in un locale ma Sara Daniele gestisce la situazione senza panico

Una serata da dimenticare ieri per Aurora Ramazzotti che ha avuto un malore mentre era in un locale, è quasi svenuta. La decisione di un aperitivo sui Navigli con Sara Daniele non è stata un’ottima scelta per Aurora Ramazzotti, faceva davvero troppo caldo ma non le era mai accaduto di sentirsi così male fino a sentirsi mancare del tutto. E’ ovviamente sui social che la figlia di Eros e Michelle Hunziker ha riportato la sua serata mostrando le foto dell’amica, la figlia di Pino Daniele. Sara è stata all’altezza della situazione, non è andata in panico e alla fine ha anche bevuto alla salute di Aurora scattando un selfie mentre era sdraiata a terra. Un calo di pressione, niente di più, un mancamento dovuto al troppo caldo, ma per molti Aurora Ramazzotti è incinta.

Aurora Ramazzotti è incinta?

Ironica più di Sara è Aurora che pubblica le foto del malore e fa un elenco di ciò che è importante fare e non fare in una situazione del genere. Può capitare a tutti di sentirsi svenire, alla Ramazzotti non era mai successo ma adesso può dire: “E’ importane avere qualcuno che gestisca la situazione senza entrare nel panico”. Adesso sa che sdraiata a terra e con le gambe sollevate è la cosa giusta da fare, se è un calo di pressione. “I panni freschi in testa sono il paradiso” e poi ringrazia un ragazzo del bar che molto carino le ha detto che è bella anche da svenuta.

Sara, intanto, ha bevuto un bel bicchiere di vino rosso pensando che scattare foto fosse la cosa giusta da fare, sempre però dopo avere soccorso la sua amica del cuore. Ovviamente adesso gira voce che Aurora e Goffredo presto saranno genitori. Ci sono titoli che rivelano anche una conferma, perché il malore di ieri sera sarebbe una conferma della gravidanza. Adesso lo sa anche Aurora.