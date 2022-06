Il messaggio di Vanessa Incontrada al figlio: “Siamo tutti con te”

In questo periodo tutti parlano di Vanessa Incontrada, lei risponde a piccole dosi ma quando c’è suo figlio da incoraggiare e coccolare usa tutte le parole. Oggi è iniziata la maturità per tantissimi ragazzi ma per le mamme non c’è solo l’esame dei più grandi, ci sono anche le prove che devono superare i più piccoli. Il figlio di Vanessa Incontrada è da qualche giorno impegnato con gli esami di terza media, quelli iniziano prima rispetto alla maturità. E oggi Isal aveva l’esame orale. Oggi si è concluso il suo percorso, il trienno delle scuole medie, sarà poi pronto a spiccare il volo per gli altri anni di studio ma ogni traguardo, ogni esame, ogni esperienza sarà un’emozione per lui e per Vanessa Incontrada.

“Vanessa Incontra al figlio Isal: “Spacca tutto mio principe”



Si è già parlato troppo della forma fisica di Vanessa Incontrada, del coro del meraviglioso pubblico di Napoli allo show di Gigi D’Alessio, anche del costume intero giallo dell’attrice e conduttrice. Lei ha altre priorità, i suoi amori. Il figlio, i cani, il lavoro, forse non c’è un amore accanto a lei, sembra sia finita con Rossano Laurini, il papà di Isal.

Oggi è un giorno importante per loro che restano famiglia e Vanessa Incontrada ha pubblicato tra le storie di Instagram uno dolce scatto del suo bellissimo bambino: “Oggi è un giorno importante per te… L’esame orale di terza media. Spacca tutto mio principe, noi siamo tutti con te”. Non poteva scrivere parole più belle per suo figlio che di certo avrà fatto un ottimo esame per chiudere nel modo migliore i tre anni di scuola media per niente facili a causa della pandemia.

Adesso possono godersi le loro vacanza, la spiaggia di Follonica e ogni cosa bella che arriverà. Il giallo è il colore di questa estate per la Incontrada ed è quello giusto per essere felici.