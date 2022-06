Incidente in barca per Lorena Bianchetti che cade in acqua durante A sua immagine

Piccolo incidente in barca per Lorena Bianchetti durante le riprese di A sua immagine. Avevano appena iniziato, la conduttrice stava ripetendo cosa avrebbe fatto di lì a pochi istanti e invece c’è stato subito uno stop. Dall’inquadratura non si comprende cosa dovesse fare Lorena Bianchetti. Avrebbe dovuto terminare il racconto di una storia e poi forse mettere i piedi in acqua. Sui social in molti le chiedono il perché di quella scelta, ironizzano pensando che volesse camminare sulle acque. Il risultato è Lorena bagnata e grandi risate. Una scena comica ma che per qualche attimo ha fatto soffrire la conduttrice, spaventata dalla possibilità di cadere completamente in mare. Lì era profondo, aveva bisogno di aiuto per risalire.

Lorena Bianchetti pubblica il video della caduta in acqua

La Bianchetti e la sua squadra erano in Sicilia per la realizzazione di una puntata di A sua immagine, per questo ci sono le riprese mentre cade in acqua. Una scenetta che di certo non rivedremo nella puntata su Rai 1 ma che Lorena ha voluto condividere con i suoi follower.

Sono tutti sono una piccola imbarcazione, forse ce n’è anche un’altra più piccola pronta a far salire la Bianchetti. Da Marsala agli altri luoghi incantevoli l’entusiasmo della troupe è alto ma mentre la conduttrice si siede sul bordo dell’imbarcazione, sorretta dai collaboratori, prova a calarsi in acqua senza immergersi del tutto, ecco che non tutto va come previsto. A lei era già sembrato poco probabile: “Ci provo eh… Ora vi finisco di raccontare la storia, mi tuffo e mi immergo. Olè” e invece dopo pochi secondi Lorena chiede aiuto, sta per cadere del tutto in acqua.

“Scivolo, scivolo, ca**o scivolo, avvicinati perché scivolo, avvicinati ti prego, scivolo, avvicinati”. Alla fine scivola e per riportarla in barca la prendono sotto le braccia e lei ride: “E’ un inizio stupendo” ma intanto la scena è tutta da rifare e i vestiti sono bagnati. La Bianchetti però ha mantenuto il controllo.