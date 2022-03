Lorena Bianchetti festeggia il compleanno della figlia con un party in villa, tema Minnie

Anche ai bambini più piccoli, come alla figlia di Lorena Bianchetti, la pandemia ha negato tante cose, anche le feste di compleanno. La piccola Estelle ha appena compiuto 3 anni e per la prima volta ha avuto la sua festa di compleanno. La Banchetti per un attimo ha pensato fosse giusto annullare tutto anche quest’anno ma poi ha capito che per la sua bambina era importante. Per il compleanno di sua figlia Lorena Bianchetti ha pensato a un party tema Minnie, con suo marito ha scelto una villa perfetta per invitre tutti i piccoli amici della bimba ed è stata una giornata meravigliosa. Estelle adora Minnie e festeggiare con i suoi amichetti, spegnere le candeline, sentirsi protagonista è stato importante.

Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca hanno affittato una villa per il compleanno della figlia

Una villa nei pressi di Velletri e tutti gli amichetti dei Estelle. Erano tanti i piccoli invitati, i compagni dell’asilo che la piccola frequenta. La conduttrice ha così avuto modo di conoscere meglio i genitori degli amichetti della sua bambina ed è stato un momento importante per la famiglia.

Entusiasta Lorena confida alla rivista Chi che è stata un’emozione bellissima. Anche i preparativi per la festa di compleanno l’hanno emozionata perché è stato un modo per fare capire a sua figlia quanto è amata. Minnie è la passione del momento della piccolina e la mamma racconta che alla festa era così felice di avere tutti i suoi amichetti che lo ripeteva a tutti: “Loro sono amici miei”. Un solo piccolo imprevisto, un cambio d’abito della festeggiata durante il party perché Estelle si è rovesciata l’acqua addosso; niente di così strano.

La maternità ha reso Lorena Bianchetti felice a 45 anni, era il suo sogno e proprio mentre iniziava a perdere la speranza è arrivata la sua Estelle. A lei cerca di dedicare più tempo possibile, le dedica tutto il suo tempo libero.