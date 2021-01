Il papà di Lorena Bianchetti morto dopo il matrimonio: “Ho imparato a convivere con questa mancanza” (Foto)

Lorena Bianchetti a Oggi è un altro giorno racconta il suo dolore dopo la morte del papà, una morte improvvisa tre giorni dopo il suo matrimonio (foto). “Ho imparato a convivere con questa mancanza ma è un rapporto che continua”. La conduttrice ospite di Serena Bortone confida che con suo padre parla ancora, lo sente molto vicino ma avrebbe tanto voluto averlo davvero accanto, invece è morto tre giorni dopo il matrimonio. A lui piaceva tanto Bernardo e ci teneva tantissimo ad accompagnare sua figlia all’altare, ci è riuscito e Lorena Bianchetti racconta un episodio che ripete spesso.

IL MATRIMONIO DI LORENA BIANCHETTI IN VATICANO

Si sono sposati in Vaticano e racconta che avevano deciso una data ma chi doveva prendere le prenotazioni ha suggerito di anticipare la data del matrimonio. Grazie a quel signore e a quella nuova data, accettata senza riflettere troppo, il papà è riuscito ad esserci, altrimenti non sarebbe stato possibile.

Lorena Bianchetti parla dei suoi genitori, i suoi punti di riferimento, le persone a cui deve tutto e soprattutto “L’’onestà con cui hanno intrapreso tutto il loro lavoro”. Ci mettevano tutta la loro passione. La sua mamma e il suo papà avevano una pasticceria e lui era un vero artista.