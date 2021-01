L’album di nozze di Lorena Bianchetti ma il matrimonio non era nei suoi desideri (Foto)

L’incontro con l’uomo della sua vita, con Bernardo, ma Lorena Bianchetti era convinta di volere restare single, aveva il suo lavoro, le sue amiche, non le interessava sposarsi. Invece a Oggi è un altro giorno ammiriamo l’album di nozze della Bianchetti, le foto del suo matrimonio con tutto il romanticismo possibile. Una sua cara amica un giorno le mostrò la foto di Bernardo, sembrava bello ma non adatto, Lorena Bianchetti non voleva saperne di conoscerlo. L’amica era però sicura che lui fosse quello giusto, organizzò una cena ma: “Due ore prima della cena organizzata mi inizia a prendere l’angoscia e mi invento che ho un impegno”. Non andò a quella cena e partì ma al ritornò la sua amica non si era arresa, fece quella cena. Per la Bianchetti nessun colpo di fulmine, aveva messo un muro con lui, con l’uomo che ha poi sposato ma lui è stato bravissimo e due ore dopo erano insieme a ridere e scherzare.

LORENA BIANCHETTI E IL MARITO, IL LORO AMPRE E’ CRESCIUTO UN PO’ ALLA VOLTA

Ha pensato che fosse un uomo profondo e le sembrava strano. Il loro amore è cresciuto un po’ alla volta. Oggi hanno una figlia bellissima che è tutta la loro vita ma non solo il loro percorso di coppia è cresciuto, anche la conduttrice è cambiata nel tempo.

Un video messaggio di un’amica speciale, una vera sorpresa perché lei è molto riservata e Lorena si sente molto fortunata e non solo per Sabrina, c’è anche Paola, le sue amiche sono come sorelle a cui confida tutto.