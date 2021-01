Lorena Bianchetti col marito ed Estelle in campagna, magari in attesa di un altro figlio (Foto)

Lorena Bianchetti ama suo marito più di prima, lo conferma alla rivista Chi spiegando che da quando nella loro vita c’è la figlia Estelle c’è un legame ancora più forte anche tra loro due. Sono foto dolcissime quelle che pubblica il settimanale di gossip, Lorena Bianchetti è più bella che mai e a quasi 47 anni sa che è una donna molto fortunata. La sua vita è piena d’amore ed è tutto merito della piccola Estelle. La conduttrice e Bernardo De Luca hanno desiderato a lungo di diventare mamma e papà e magari adesso potrebbero anche sognare di allargare la famiglia. “Se Dio vorrà…” dice lei già sicura di avere un dono immenso tra le braccia, consapevole che a 47 anni tutto diventa un po’ più complicato ma non impossibile. E’ felice così ma se dovesse arrivare un altro figlio immagina che lo sarebbe ancora di più.

LORENA BIANCHETTI CON LA SUA FAMIGLIA SULLA RIVISTA CHI

“Da quando Estelle è entrata nella nostra vita io e Bernardo ci amiamo di più: adesso siamo una cosa sola” ha confidato la dolce conduttrice aggiungendo il suo pensiero sull’anno appena passato. “Come per tutti, è stato un anno angosciante, di malinconia e smarrimento, ma essere genitori ci ha fatto sentire fortunati, perché inaspettatamente abbiamo potuto essere super presenti in un momento importante e bellissimo nella crescita di nostra figlia”. Un bilancio di certo positivo grazie alla bambina che le ha fatto anche capire di avere forza e pazienza inaspettate.