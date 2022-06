Belen reagisce male ai pettegolezzi sul suo futuro

Questa volta Belen non resta in silenzio, ha letto di tutto sul suo conto e ha spesso lasciato correre ma questa volta ha il vomito. Ci mette la faccia Belen Rodriguez, un bel primo piano contro i pettegolezzi sul suo futuro. Dicono che Belen non lavorerà più a Mediaset, che non sarà più tra i protagonisti della prossima stagione televisiva, ma sempre con riferimento all’azienda con cui lavora da anni. Si parla in particolar modo di Tu si que vales, serpeggia la notizia che Belen sia fuori dal programma di Maria De Filippi. Anche l’anno scorso dicevano che Giulia avrebbe preso il suo posto e invece le abbiamo viste dolcissime e complici insieme. Tutto è nato dallo scoop lanciato da Dagospia? In realtà il noto sito non ha mai parlato di rottura tra la Rodriguez e l’azienda di Cologno Monzese ma della possibilità che la showgirl collaborasse con Discovery.

Belen continua a dividere

C’è una parte di telespettatori che l’adora per bellezza e simpatia, una parte che non vede in lei questo gran talento. Poi ci sono quelli che dicono e scrivono di tutto e di più. Forse a Belen Rodriguez ha dato fastidio anche altro, non è solo a chi parla del suo futuro o mancato futuro in tv che rivolge tutto il suo disgusto.

E’ tornata con Stefano De Martino, con il papà del suo Santiago, con l’uomo che ama e che ha amato più di tutti. Se sono stati capaci di farsi del male pur amandosi resta nel loro privato, se hanno fatto degli errori riguarda la loro vita. Chissà quale dei tanti commenti infastidisce in modo così forte la showgirl e conduttrice. “Blablabla, blablabla e ancora blablabla” scrive mostrando il suo bellissimo volto in un selfie senza sorriso ma con lo sguardo di chi avrebbe molto di più da dire. Poi il faccino disgustato fino al vomito, questo pensa di chi scrive falsità; fa bene a reagire, non si può sempre far finta di niente.