Gemma Galgani si rifà anche il naso? Da Nuovo l’indiscrezione

Quando lo scorso anno la rivista Nuovo aveva annunciato una importante operazione chirurgica alla quale si sarebbe sottoposta Gemma Galgani, in pochi ci avevano creduto e invece, nelle prime puntate di Uomini e Donne, i telespettatori avevano potuto ammirare la dama torinese in tutto il suo splendore con un bel seno nuovo. La Galgani, in questi ultimi anni, dopo aver iniziato con il sorriso regalato da Selfie le cose cambiano, aveva poi anche dato una levigatura al volto e a settembre del 2021 aveva debuttato su Canale 5 con il suo nuovo seno, non senza critiche. Per settimane se ne era parlato ma questa ormai sembra essere acqua passato visto che, a quanto pare, questa estate potrebbe esserci una nuova operazione per la dama. A dare le indiscrezioni, è ancora il direttore di Nuovo, Riccardo Signoretti. Secondo quanto si legge sulla rivista in edicola questa settimana, la Galgani sarebbe pronta per rifarsi il naso questa volta. Un naso nuovo per sentire meglio la puzza di imbrogli e di corteggiatori fake?

Gemma Galgani pronta a rifarsi anche il naso? Le indiscrezioni

Sul numero di Nuovo in edicola questa settimana, uno specialista del settore spiega come potrebbe essere il nuovo naso di Gemma Galgani.

Presto potrebbe avere un nuovo profilo. Sembra che Gemma Galgani sia pronta a ricorrere al bisturi per addolcire le linee del suo naso. E Nuovo, in un gioco grafico, ipotizza come potrebbe diventare il naso della star di Uomini e donne dopo la rinoplastica. «Per questo tipo di viso non è indicato un naso alla francese, perché ne stravolgerebbe l’identità. Meglio definire la punta e ridurre le narici», spiega il chirurgo plastico Luca Lecciso. Non è la prima volta che la dama torinese rinfresca la propria immagine. Dopo aver corretto il sorriso nel 2016, grazie al programma Selfie – Le cose cambiano, la Galgani ha proseguito con un mini lifting al volto e, la scorsa estate, si è regalata labbra più carnose e un seno più alto e pieno”.

L’anno scorso Gemma passò praticamente blindata l’estate in casa, per via dell’operazione e del decorso. Non sappiamo se succederà lo stesso anche stavolta, certo una operazione al naso si supera molto più in fretta di una al seno. Negli ultimi giorni Gemma era in compagnia di Ida, la sua grande amica in quel di Brescia e non c’è sembrato di vedere particolari cambiamenti: non è ancora arrivato il momento? Non ci resta che restare in allerta!