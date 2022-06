Ida e Gemma sempre più unite: l’ironia di Tina Cipollari non manca

Sarà un’altra estate da single per Ida Platano e Gemma Galgani? Sembrerebbe proprio di si, almeno a giudicare dai movimenti “social” delle due protagoniste di Uomini e Donne. In attesa della nuova edizione del programma di Canale 5, dame e cavalieri, si possono godere qualche mese di relax lontani dalle telecamere. Le registrazioni di Uomini e Donne, per chi deciderà di tornare ancora nel programma di Canale 5, prenderanno il via a fine agosto, per cui ci sono almeno due mesi di libertà. Ida e Gemma hanno deciso di passare alcuni giorni insieme, sono grandi amiche ormai da anni e il loro rapporto sembra rinsaldarsi ogni anno che passa. Proprio la Platano ieri sui social ha pubblicato delle storie insieme alla sua amica Gemma Galgani e pochi minuti dopo, sempre via social, è arrivata la piccata battuta di Tina Cipollari. “Fate bene a farvi compagnia a vicenda, visti i risultati” ha scritto Tina in un post sui social, con un commento appunto, sotto la foto delle due dame che si sono ritrovate insieme per dei giorni di relax. Visto che nel programma non hanno trovato neppure quest’anno l’amore, ha fatto intendere la Cipollari, fanno bene a consolarsi a vicenda, passando del tempo insieme.

Non è mancata anche la reazione di Ida.

All’ironia di Tina, la riposta di Ida Platano

La bella parrucchiera quindi ha risposto al commento velenoso di Tina, con una storia in cui ha scelto di aggiungere anche la canzone di Fedez La dolce vita…Non solo, Ida ha anche mostrato un dettaglio della sua macchina, sullo specchietto infatti, ha appeso il rettangolino con scritto “pesante” al posto del suo nome, a dimostrazione che anche nei suoi pensieri, c’è sempre Tina Cipollari!

E chissà che cosa succederà a settembre: ritroveremo Ida e Gemma di nuovo a Uomini e Donne oppure per una delle due si apriranno le porte della casa del Grande Fratello VIP? Staremo a vedere…